Turismo senza tempo, viaggio in Italia sui treni storici

Si chiama ‘Turismo senza tempo’ la nuova campagna nata dalla sinergia fra Ministero del Turismo e Fondazione Fs italiane per veicolare un nuovo concetto di viaggio in Italia attraverso i treni storici.

Il progetto è pensato per dare una nuova vita a linee ferroviarie che attraversano la provincia italiana: si tratta di migliaia di km di ferrovia finiti in secondo piano perché poco appetibili per il trasporto regolare di persone e merci, ma che hanno ancora molto da offrire. L'obiettivo del piano è quello di recuperare alcune tratte in disuso a scopo turistico.

La rubrica, che verrà pubblicata su Instagram dai due profili Ministero del Turismo e Fondazione Fs, nasce dall’idea di raccontare delle nuove proposte in tema di turismo lento ed esperienziale, per far scoprire agli utenti panorami unici, zone dell’Italia più nascosta e più autentica.

Già on air la prima puntata, con la Ferrovia dei Templi in Sicilia, 10 chilometri da Agrigento a Porto Empedocle, con passaggio nell’area del famoso sito archeologico dei templi di Agrigento.