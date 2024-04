HomeExchange: “L’home-swapping riduce le emissioni di carbonio del 49%”

Una notte in uno scambio di casa emette in media 3,52 kg di CO2, riducendo le emissioni del 40% rispetto a un affitto stagionale e del 49% rispetto a una notte in hotel. Ad affermarlo è una ricerca diffusa da HomeExchange realizzata con il supporto di OuiAct, utilizzando i dati forniti dall’Agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia.

“Da questa ricerca - commenta Emmanuel Arnaud, co-fondatore di HomeExchange - è emerso che l’opzione dello scambio casa è effettivamente una scelta etica per migliorare la sostenibilità dei nostri viaggi, tuttavia, il suo impatto ambientale dipende dalle scelte individuali: la distanza percorsa, il mezzo di trasporto utilizzato, le attività turistiche, le abitudini alimentari, e così via”.