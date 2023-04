12:43

‘The secret weapon of Buy now pay later’ è il titolo dello studio presentato da Scalapay, che analizza oltre 3mila 500 brand con l’obiettivo di massimizzare la crescita dell’e-commerce e le ragioni che portano alla fidelizzazione dei clienti.

Attualmente più di 4,95 miliardi di persone ha accesso a internet, pari a oltre il 62% della popolazione mondiale. Secondo l'European e-commerce report, gli utenti di internet hanno superato il 90% della popolazione e nel 2022 gli utenti che hanno acquistato online ha toccato quota 76%.



Il valore del mercato dell'e-commerce ha toccato 740,2 miliardi di euro nel 2022 a livello globale con un tasso di crescita annuale del 12,5% e con un volume di mercato previsto di 1.054 miliardi di euro entro il 2025. L’acquisto via mobile assume un ruolo centrale e i dati indicano che il 57% dei Millennials e il 54% della Generazione Z abbia già effettuato almeno una volta un acquisto con la formula del ‘Buy now, pay later’.



Un servizio esperienziale

Un altro dato rilevante riguarda il 21% degli europei, che abbandona il carrello se la procedura di acquisto dura più di un minuto, mentre il 15% abbandona se non trova il metodo di pagamento preferito. Da qui il rilievo che assume la formula di pagamento, che “diventa essa stessa un servizio esperienziale” come ricorda Simone Mancini, ceo di Scalapay.



L’esperienza di acquisto assume quindi un ruolo nevralgico nella scelta del consumatore, che peraltro è sempre più informato e quindi esigente. E i principali elementi considerati al momento dell’acquisto sono soprattutto la velocità del servizio, la sicurezza del pagamento e l’affidabilità del brand selezionato.

Il punto di forza dei servizi Bnpl di Scalapy riguarda proprio la user experience, che nel segmento travel assume un rilievo fondamentale.



“Siamo molto orgogliosi di questo report che racchiude mesi di analisi e risultati raggiunti grazie al lavoro svolto insieme ai nostri partner – commenta Matteo Ciccalè, partnerships director travel di Scalapay -. In particolare nel travel, siamo orgogliosi di essere anche gli unici a poter dare dati concreti sull'impatto del Buy now pay later nel settore dei viaggi e delle esperienze. Grazie agli oltre 500 brand che ci hanno scelto nel mondo del tour operating, degli hotel&rsorts, dei trasporti e delle attrazioni ed esperienze abbiamo raccolto dati preziosi che ci posizionano come un riferimento nel settore. Siamo molto felici di poter condividere e rendere pubblici questi risultati e aiutare la travel industry ad utilizzare al meglio questo potente strumento di acquisizione clienti e di marketing”. I.C.



Nella foto da sinistra: Simone Mancini e Matteo Ciccalè.