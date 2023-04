08:40

InOut|The Contract Community allunga il passo e fa tappa al Fuorisalone del Mobile di Milano. In occasione della kermesse in programma fino al 23 aprile, il nuovo appuntamento IEG dedicato al mondo forniture e contract per l’ospitalità si posiziona all’interno del principale evento dedicato a design e arredamento.

Presso lo spazio dOT di piazza San Marco, in collaborazione con V Group, organizzatore di My Plant&Garden e della sezione Greenscape di InOut, è stata quindi allestita un’area per scoprire in anteprima qualche dettaglio del nuovo InOut 2023, che verrà svelato durante la sessantesima edizione di TTG Travel Experience in programma alla Fiera di Rimini dall’11 al 13 ottobre.



Durante un cocktail molto affollato si è brindato a un progetto ampio, dedicato al mondo forniture e contract per l’ospitalità che riunirà a Rimini le quattro anime di SIA, SUN, SUPERFACES e Greenscape.



“Si tratta di un passo importante sul fronte del posizionamento di InOut, che è la diretta conseguenza della nostra presenza nel mondo dell’innovazione e del design nel settore alberghiero e dell'outdoor - commenta Gloria Armiri (nella foto), group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. Naturale quindi il connubio con il Salone del Mobile e con il Fuorisalone in un’ottica sinergica che fa focus proprio sull’attenzione agli ultimi trend del mercato”.



La grande prima al Salone del Mobile segna un passo importante nello sviluppo del progetto InOut. “Innovazione e contract alberghiero ci avvicinano alle aziende e alle realtà che hanno un Dna simile al nostro – aggiunge Armiri -. InOut si rivolge alla contract unit dell’hotellerie e il market place che abbiamo in comune con il Salone del Mobile è il medesimo; parliamo la stessa lingua e condividiamo una vision concentrata sull’innovazione e sull’aggiornamento relativo ai trend e alle novità di prodotto più interessanti”. I.C.