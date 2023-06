Fondo siti Unesco e città creative: erogati 12 milioni di euro per il rilancio

13:31

Ammontano a 12,2 milioni di euro le erogazioni già effettuate nell’ambito “Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità”, istituito dal ministro del Turismo di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, su intesa in sede di Conferenza Unificata.

Invitalia affianca il MiTur, si legge su Hotelmag, in qualità di soggetto gestore, in tutto l’iter amministrativo e attuativo a sostegno del fondo che prevede attività quali: il supporto alla redazione dell’Avviso pubblico, dei decreti e dei disciplinari d’obbligo; la realizzazione e la gestione della piattaforma informatica dedicata all’incentivo; la verifica e il supporto all’approvazione delle progettualità proposte, la rendicontazione e il monitoraggio; il supporto ai Comuni.



“Una misura che impatta sui territori dando nuova linfa vitale ai comuni a vocazione turistica, valorizzando l’immenso patrimonio Unesco che abbiamo”, ha commentato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.



Sono finanziabili proposte per la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, progetti di marketing turistico, opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali all’incremento della fruizione e dell’attrattività turistica.



Tra progetti e idee progetto, sono state approvate complessivamente 61 proposte, una per ciascun sito Unesco o città creativa, per un importo finanziato di circa 72 milioni. La conclusione delle attività è prevista entro il 30 novembre 2025.