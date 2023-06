Santanché sulla crescita delle assunzioni turismo a giugno: “Siamo sulla strada giusta”

14:18

“La crescita delle assunzioni nel settore del turismo nel mese di giugno testimonia che si sta lavorando nella direzione giusta e che il reddito di cittadinanza era uno strumento che disincentivava il lavoro in questo comparto”.

Così il ministro del Turismo Daniela Santanché commenta i primi dati che arrivano sull’aumento delle figure impiegate nel comparto nel corso di questo mese.



“Oggi grazie anche alle misure messe in campo dal Ministero, come il bonus estate che prevede un trattamento integrativo del 15% per la stagione estiva, dimostriamo che il Governo c’è e dà risposte concrete alle esigenze della nazione, come, in questo caso, intervenire sul tema della carenza di personale che affliggeva un anno fa il settore”.