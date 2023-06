10:09

TTG-INOUT 2023 svela i visual creati per interpretare l’anno dell’Utopia, tema dell’edizione 2023.

Il più importante marketplace italiano del turismo e dell’ospitalità organizzato da IEG, concentra quest’anno i visual che lo contraddistinguono sull’integrazione fra intelligenza umana e artificiale, proponendo immagini di impatto, che caratterizzeranno le manifestazioni in scena dall’11 al 13 ottobre presso il quartiere fieristico di Rimini.

Il tema 2023

Il punto di partenza è stato Utopia. Live. Believe: tema portante e claim dell’appuntamento annuale dei key player delle community del turismo e dell’ospitalità.

Il tema, rappresentato da un visual in cui la spirale aurea - da sempre simbolo di armonia e perfezione – si sovrappone a un’immagine realizzata con i frattali, frutto dell’interazione tra art direction umana e intelligenza artificiale. Questo connubio tra la razionalità del pensiero greco e la progettazione creativa più attuale ha dato vita ad una spirale generativa di mondi utopici, molteplici e possibili ispirati ad un nuovo ordine per lo sviluppo del comparto, delle imprese, dei prodotti.



Spazio all’Intelligenza artificiale

Con Utopia la fase creativa di TTG-INOUT 2023 era appena iniziata.

Partendo dalla spirale generativa innescata dal tema 2023 – Utopia, all’Ai sono state fornite le caratteristiche chiave delle manifestazioni TTG Travel Experience e INOUT The Contract Community, il marketplace che unisce le 4 manifestazioni del settore indoor e outdoor: SIA Hospitality Design, SUN beach&Outdoor Style, Superfaces e la nuova Greenscape. Ne sono risultate immagini stilisticamente omogenee, evocative dei diversi prodotti trattati dalla Divisione Tourism & Hospitality di IEG.



“La nostra Divisione è sempre stata animata da un approccio innovativo, un pensiero utopico che negli anni ci ha aiutato ad evolvere - commenta Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group -. Il lavoro di analisi e strategia sul fronte della comunicazione dura mesi e le nostre ispirazioni sono le più ampie possibili. Ascoltiamo le nostre community, ma andiamo oltre per portarle oltre: una contaminazione positiva con mondi al di fuori dei nostri come la tecnologia, la fotografia, la moda, l’arte ci aiutano ad offrire prospettive fresche e talvolta disruptive. I visual del 2023 stupiscono, incuriosiscono, trasmettono una sottile ironia. Non sono visual che tradizionalmente accompagnano eventi fieristici, ma anche il nostro evento ogni anno si trasforma e non è più solamente un momento in cui la domanda e l’offerta si incontrano, ma è una stimolante piattaforma di comunicazione, un marketplace circolare che arricchisce attraverso forme e attività diverse”.



Le immagini

L’immagine frattale suggerisce il dinamismo di un settore che sta ricodificando linguaggi, soluzioni, prospettive, prodotti. Il tutto rimanda l’idea di un settore pronto a fornire nuove visioni per rispondere al tempo dell’Utopia. Il passo successivo è stato usare la piattaforma Ai Midjourney per visualizzare con uno stile fotografico concetti legati ad un immaginario di stupore e meraviglia, emozioni tipiche del viaggio. Per ogni manifestazione sono state selezionate e inserite descrizioni testuali coerenti con il singolo settore di riferimento e ispirazioni utopiche, proprie del tema portante 2023.

“TTG–INOUT 2023 trasporterà espositori e visitatori non in un solo mondo nuovo, ma in molteplici mondi utopici, proiettati al progresso e all’innovazione” chiude Gloria Armiri.