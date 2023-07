Fondo per il turismo sostenibile: online la piattaforma del Ministero del Turismo

13:33

In merito al Fondo per il turismo sostenibile, come definito dall’Avviso pubblico del 25 maggio 2023, è possibile, dal 17 luglio, accedere alla piattaforma informatica del Ministero del Turismo per effettuare domanda di finanziamento per la realizzazione di interventi promossi da strutture ricettive, anche non imprenditoriali, e da imprese turistiche, finalizzati all’ottenimento di certificazione di sostenibilità.

È stato, inoltre, costituito e pubblicato l’elenco degli Enti Certificatori, si legge su Hotelmag, recante le modalità per la costituzione dell’elenco degli enti accreditati al rilascio delle certificazioni di sostenibilità, consultabile sul sito del ministero del Turismo.



Il Fondo per il turismo sostenibile avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 25 milioni di euro.



Le misure indirizzate alle strutture ricettive e alle imprese turistiche perseguono le seguenti finalità: rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo; favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo; sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.