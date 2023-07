Bce annuncia un nuovo rialzo dei tassi di interesse, ora siamo al 4,25 per cento

17:24

E siamo a 9. Tanti sono stati gli interventi al rialzo sui tassi di interesse decisi dalla Banca Centrale Europea, l’ultimo dei quali annunciato oggi. Un’escalation che ha portato il tasso attuale al 4,25 per cento, in avanti di altri 0,25 punti percentuali.

Ancora un duro colpo, quindi, per imprese e privati cittadini alle prese con un mutuo a tasso variabile o intenzionati a chiedere un prestito per le proprie attività. Unica buona notizia l’annuncio che questo progressivo incremento per adesso si ferma in attesa di vedere gli sviluppi sull’inflazione.