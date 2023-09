di Remo Vangelista

Una grande passione per il turismo e un fiuto incredibile per le notizie di mercato. Questo era Lorenzo Cagnoni, il presidente di IEG scomparso ieri a 84 anni. Aveva indubbiamente una marcia in più, qualità che lo rendeva in grado di trascinare un’industria a tratti ingessata. Non si perdeva d’animo e rilanciava sempre l’azione, guardando un metro avanti.

A volte anche dietro l’angolo, dove in pochi riuscivano a vedere.



Quando TTG venne acquisito da Rimini Fiera (inizio degli anni 2000) ricordo ancora oggi il suo impegno e la disponibilità a conoscere le persone e i loro progetti.



Il business delle fiere non aveva misteri per lui, mentre di editoria e giornali in particolare volle capire sino in fondo l’anima dell’industria. Fece questo con attenzione e ascolto, fidandosi di chi tutti i giorni respirava il mondo dell’informazione.



Mai una parola a condizionare il lavoro giornalistico e rispetto assoluto del mestiere. Lo dico oggi, quando si levano spesso appelli ovunque per non imbrigliare i giornalisti.



È stato un presidente signore o un signor presidente con quell’animo curioso, a tratti divertente.



In tutte le occasioni in cui ci siamo visti non è mai mancata la sua domanda: “Mi racconti direttore cosa sta avvenendo nel mercato turistico”. Un modo semplice per avviare una discussione a toni bassi e con la massima attenzione. E tutte le volte ho sempre avuto l’impressione che lui sapesse già molte notizie. Sempre un passo avanti. Buon viaggio presidente.