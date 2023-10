Cessione crediti d'imposta delle imprese turistiche: i chiarimenti del Mef

13:28

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sulla disciplina della cessione dei crediti d’imposta per le imprese turistiche.

In risposta a un’interrogazione parlamentare, infatti, ha confermato che, “al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche non è ammissibile la cessione parziale di tale credito”. Conseguentemente, si legge su Hotelmag, il credito può essere ceduto “soltanto per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore delle banche e degli intermediari finanziari”.



Inoltre – come riporta una circolare Federalberghi -, il Mef ha chiarito che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal ministero del Turismo all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per l’intero importo e in unica soluzione, e pertanto, l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa. Lo stesso Ministero, nel precisare che la possibilità di cedere il credito d’imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal MiTur al Fisco, precisa che tale attività preliminare è in via di completamento e che il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato a breve.