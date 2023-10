16:35

Obiettivo centrato: con un +19% di visitatori professionali rispetto al 2022, TTG e InOut, rispettivamente alla 60ª edizione e a quella di debutto, hanno segnato un costante trend di crescita del mercato turistico internazionale e italiano, con presenze in crescita anche rispetto al 2019.

Pubblicità

TTG Travel Experience e InOut – The Contract Community di Italian Exhibition Group si confermano punto di riferimento come le manifestazioni b2b più importanti in Italia per l’industria del turismo internazionale con 2.700 brand espositori; giudizio condiviso anche dal ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha partecipato alla cerimonia inaugurale dei due saloni a Rimini.



Grande successo per il debutto di InOut, che ha ricompreso al suo interno non solo SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style, ma anche Superfaces e la nuova Greenscape per la progettazione degli spazi verdi. A queste filiere si è affiancata, nell’offerta b2b, l’industry delle piscine e del wellness con il padiglione Poolwide, con la regia di Assopiscine.



Mille i buyer esteri in fiera nei tre giorni di manifestazione provenienti da 62 Paesi, con il 58% giunti dall’Europa e il 42% dal resto del mondo, grazie anche alla partnership con Agenzia Ice in particolare per il nuovo format di InOut.



Particolarmente nutrito il numero delle delegazioni internazionali: TTG ha portato a Rimini 55 destinazioni, dal ritorno della Turchia, a una maggiore presenza di Portogallo ed Egitto. Tra le novità la Cina, che è tornata sulla piazza d’affari di Rimini per reinventare la propria offerta turistica. Il Regno di Giordania, invece, è stato per la seconda volta consecutiva partner country di TTG.



Molto positivi i riscontri anche per TTG Luxury Event e TTG Med. Nel primo caso si è trattato di un appuntamento b2b per acquistare prodotti turistici non solo sulle destinazioni italiane, ma estero su estero su destinazioni del Mediterraneo. L’evento dedicato al segmento lusso ha poi permesso di affinare la proposta delle eccellenze italiane su mercati che spaziano dagli Stati Uniti all’India, passando per Francia e Argentina.



Al termine di un’edizione di successi, prossimo appuntamento per tutta l’industry del turismo italiana e internazionale sempre a Rimini, dal 9 all’11 ottobre 2024.