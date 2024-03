Exprivia, il Cda approva la relazione finanziaria 2023: ecco i risultati raggiunti

08:00

Il Consiglio di amministrazione di Exprivia ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023.

Il Gruppo registra +10,5% nei ricavi e un margine operativo lordo che si attesta al 13,4% dei ricavi totali portando ad un utile netto di 13,2 milioni di euro.



In forte miglioramento l’indebitamento finanziario netto, che si attesta a -7,2 milioni rispetto ai -18,3 milioni del 2022.



In crescita la performance nei mercati dell’Aerospazio a +37,2%, Oil&Gas +26,6%, Healthcare +14,4% e Banche

Finanza e Assicurazioni +8%.



Sostanzialmente stabili gli altri mercati, Industria, Telco e Media, Utilities, Pubblica Amministrazione e BPO.



Il superamento della soglia dei 200 milioni di euro di ricavi totali, ottenuti interamente per via organica, rappresenta un significativo passo avanti nel posizionamento di mercato della Società. La generazione di cassa ha permesso di ridurre l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023, da -18,3 milioni a -7,2 milioni di euro.