Conto alla rovescia

10:15

Siamo in dirittura d’arrivo. Lo striscione dell’ultimo km è ormai alle spalle e tutto il mercato tiene il fiato sospeso. Gli uffici delle varie associazioni di categoria sono abbastanza allineati. Tutti confermano che tra qualche giorno potrebbe arrivare il sospirato via libera ad alcune mete.

Le solite già raccontate mille volte, Maldive, Repubblica Dominicana e Seychelles a cui si dovrebbe aggiungere il Mar Rosso.



Chiaramente tutti sono cauti perché, malgrado le rassicurazioni governative, meglio attendere il documento ufficiale.



Intanto c’è chi inizia a riaprire l'agenda e chiama i fornitori. Si farà l’impossibile per riprendere il sentiero delle vendite.



Siamo comunque arrivati a questo momento con il fiato lungo e con i pensieri aggrovigliati. Servirà tempo, fiducia e grinta per rivedere certi numeri.



Intanto lo sguardo di molti si distende in attesa del semaforo verde. Il sorriso arriverà presto, perché di tutto il resto siamo già stufi.