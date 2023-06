E la chiamano estate

14:01

Mettetevi comodi e allacciate le cinture. Ormai sembra di stare seduti dentro una di quelle attrazioni dei grandi parchi divertimenti, tra sorprese e colpi di scena.

La giostra appare efficiente e con tutti gli ingranaggi ben oleati, ma dietro le quinte emergono le difficoltà.



Della questione prezzi, ritardi e cancellazioni delle compagnie aeree abbiamo già parlato a più riprese su questa agenzia di stampa e ci torneremo presto sopra.



Ora tra gli addetti ai lavori serpeggia preoccupazione per la catena di scioperi annunciati che rischiano di azzoppare la crescita turistica nel Vecchio Continente.



E per chiudere, l’impennata dei preventivi sta portando a una frenata delle prenotazioni. I consumatori prendono tempo e mettono a dura prova i nervi dei dettaglianti.



Si procede a vista con costi dei pacchetti turistici in forte crescita rispetto solo al ’22, tra l’inflazione che spinge in alto ed i costi di produzione che non arretrano.