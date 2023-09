Compagnie aeree e Governo, rapporti sempre più tesi

12:53

Siamo finiti dentro un tunnel infinito. La questione dei prezzi dei voli ha scatenato un autentico caos, con le compagnie aeree low cost che rivendicano i loro diritti e il Governo di Roma che prova in qualche modo a porre un freno alla crescita delle tariffe.

La situazione al momento non pare risolvibile in tempi brevi e le dichiarazioni rilasciate stamane a Milano da Michael O’Leary ceo di Ryanair non promettono nulla di buono. In merito al decreto sul caro voli O’Leary ha rimarcato ancora una volta che si tratta di un provvedimento illegale che non risponde alle regole europee. Aggiungendo che prima di tutto sarebbe opportuno eliminare “le addizionali comunali”. Insomma muro contro muro e avvio di nuove rotte internazionali per compensare i tagli sul network domestico.