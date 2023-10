Tambureggiante

08:00

Non ha colto di sorpresa perché la filosofia dei fondi di investimento è abbastanza nota. Ma in ogni caso Giovanni Tamburi ha piazzato un colpo di rilievo coinvolgendo Goldman Sachs e alzando il tono dell’operazione. Era chiaro e noto da tempo che Tip non si sarebbe accontentata di uscire da Alpitour in modo soft.

Tamburi ha sostenuto il management di Alpitour nel periodo pandemico, ha immesso liquidità e positività anche nei momenti più difficili.



Sposando tutte le linee di business e concentrando sforzi anche sulla linea aerea Neos. Si è fidato di Gabriele Burgio e della sua squadra quando negli anni scorsi fare e programmare turismo sembrava una scalata infinita. Ora vuole uscire a testa alta mettendo in cassa un margine di rilievo. Per questo nella gara per Alpitour sono stati coinvolti grandi marchi internazionali dell’ospitalità.



Da stamane è comparso anche il nome di Msc e del suo armatore Gianluigi Aponte. Dicono che Tamburi leggendo i i giornali abbia sorriso soddisfatto. E’ riuscito a piazzare il colpo al momento giusto.