Perché abbiamo bisogno del Mar Rosso

08:01

Tutti con il fiato sospeso nella speranza che il Medio Oriente prenda fiato dopo mesi terribili. In mezzo a tutto questo l’Egitto e in particolar modo il Mar Rosso hanno resistito.

Sul lato tour operating (italiani) la stagione invernale aveva preso il via con cali sul pari data del 50% delle vendite. Scatenando ovviamente preoccupazione, che poi si è attenuata con il passare dei mesi.



Ora dalle sedi centrali dei t.o. spiegano che dal -50% siamo passati al -30% e nell’ultima settimana i segnali sono ancora convincenti.



In vista delle festività di primavera i consumatori hanno per l’ennesima volta scelto una meta che permette il miglior rapporto qualità/prezzo presente sul mercato.



Inutile nascondere infatti che l’offerta del Mar Rosso è senza dubbio la migliore a livello corto-medio raggio. Alcuni operatori contattati da TTG Italia hanno spiegato che anche per l’estate bisogna sperare su Sharm e Marsa perché Canarie e Grecia (per esempio) sono decisamente più care. Senza mai citare l’Italia (per alcune destinazioni) che resta ormai distante di parecchie lunghezze dai resort egiziani.