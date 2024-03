Alpitour aspetta il segnale di primavera

15:00

Slitta verso primavera inoltrata l’operazione per la cessione di Alpitour. I tempi si allungano ancora. Stando alle ultime indiscrezioni, la trattativa finale dovrebbe vedere in lizza tre pretendenti e tra questi il più volte citato (anche dalla nostra agenzia di stampa) Certares. È abbastanza noto che tutto ruota intorno al prezzo di vendita del gruppo torinese.

Secondo alcuni fondi che si sono affacciati sulla porta di Goldman Sachs il valore al momento è ancora alto.



Resta così in piedi la vecchia idea di portare l’intero gruppo a Piazza Affari per la quotazione in Borsa. Forse è presto per dirlo, questo mentre gli incontri vanno avanti secondo le tappe previste. Però, giunti a questo punto, non si può escludere nulla, anche se Certares annusa “la preda” da tempo.