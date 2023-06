15:27

Gran parte della clientela sceglie di prenotare con largo anticipo, usufruendo di promozioni in anteprima

Grazie alle promozioni in anteprima, la stagione di Blu Hotels è decollata in anticipo. “Molti nostri clienti - conferma l’events & communication manager, Manuela Miraudo - conoscendo la dinamicità tariffaria e il conseguente aumento dei prezzi, in prossimità della stagione estiva scelgono di prenotare con largo anticipo. Le tempistiche per la chiusura di un preventivo variano da cliente a cliente, ma si aggirano a oggi tra i 3 e i 7 giorni”.

Sul fronte delle richieste, poche novità rispetto al pre-Covid: “La villaggistica è più richiesta dai nuclei familiari, possibilmente con pacchetti tutto incluso: soggiorno in pensione completa con bevande incluse, animazione e trasporto. Le coppie, invece, prediligono un’offerta più semplice, che possa garantire la massima libertà di movimento, spesso con soggiorni brevi, che permettano di scoprire la Sardegna spostandosi da una parte all'altra, senza per forza soggiornare nella medesima località per tutto il tempo della vacanza”.

I tempi sono maturi anche per un allungamento della stagione sarda. “È sicuramente possibile e plausibile. Noi da sempre ospitiamo gruppi nelle stagionalità più basse, clienti stranieri che prediligono periodi di media stagione. Nei mesi di altissima stagione abbiamo clientela prevalentemente italiana”.

La manager sottolinea, però, come alcune criticità, come quella relativa ai trasporti, non siano ancora state risolte. “La media soggiorno si aggira intorno ai 7 giorni e la scarsità di collegamenti aerei, che penalizza gli spostamenti, fa sì che il cliente scelga altre mete”.