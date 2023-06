Raccolta fondi per l’Emilia-Romagna: evento al Grand Hotel di Rimini

13:38

“Chi al chiaro di luna” è il gala charity dinner organizzato al Grand Hotel di Rimini dal magazine “Chi”, del Gruppo Mondadori, a sostegno delle aree colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Un appuntamento dalla forte valenza solidale, si legge su Hotelmag, che ha visto protagonista anche la Federalberghi nazionale, che, in qualità di sponsor e partner dell’evento, ha affiancato “Chi” in questa occasione speciale, insieme a istituzioni e imprese che hanno risposto all’appello. Un summer party sulle note evocative del tema “Al Chiaro di Luna”, con il coinvolgimento di circa duecento imprenditori e celebrity, nel quadro della raccolta fondi “Insieme aiutiamo l’Emilia Romagna”, lanciata da Mondadori Media con Banca Mediolanum. L’intero ricavato della cena sarà devoluto, attraverso un conto dedicato, alla Regione Emilia-Romagna per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane.

“Siamo sempre stati vicini all’Emilia-Romagna – ha detto il presidente di Federalberghi, Bernàbò Bocca -, sia dal punto di vista umano, per il dramma che questa regione ha vissuto, sia dal punto di vista pratico, nel tentativo di sostenerli nella ripresa. Siamo felici, per questo, di aver partecipato alla serata di beneficenza. Un evento celebrato insieme con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, al Grand Hotel di Rimini, luogo simbolo dell’ospitalità italiana. Il tutto acquisisce così un valore particolare: in queste circostanze si ritrova la forza e la voglia di farcela insieme e con il contributo di tutti”.



“Una serata che ha un grande significato – ha ribadito Paola Batani, ceo Gruppo Batani Select Hotels, di cui è parte il Grand Hotel Rimini -, visto l’impegno profuso nella raccolta charity. Una dimostrazione in più che, se il turismo funziona, può aiutare chi è stato colpito dall’alluvione”.