di Oriana Davini

11:56

La volontà di riaprire c'è ma conviene davvero? Ad alzare il velo sulla delicata situazione nella quale si trovano molti albergatori è Barbara Casillo, direttore di Confindustria Alberghi. "Gli hotel stanno facendo i conti per capire l'opportunità di riaprire: l'assenza di domanda internazionale e l'esigenza di investire per garantire l'accoglienza in sicurezza sono elementi di grande criticità".

La categoria attende ancora il protocollo governativo per sapere quali saranno esattamente i parametri da rispettare. "Come associazione abbiamo fatto una proposta di linee guida al ministero: alcuni hotel in questi mesi sono rimasti aperti perché avevano ospiti che necessitavano di strutture, quindi sappiamo che il contenimento dei rischi si può fare. Ovviamente aprendo al turismo tutto assume un'altra dimensione".