Autograph Collection, apre il nuovo luxury hotel Grand Universe Lucca

di Livia Fabietti

08:47

Il Grand Universe Lucca, dopo una lunga ristrutturazione, torna a vivere ma in un'altra veste. Il nuovo luxury hotel, appartenente all'Autograph Collection del gruppo Marriott International e gestito da Shaner Properties, aprirà le porte il 30 novembre con un design rinnovato.

Il fil rouge? La musica e il legame con il territorio riscontrabile nelle sue raffinate stanze (55 in totale) come la 'Camera Piccolo' e la 'Suite Puccini', e non solo. A rendere memorabile il soggiorno, oltre alle proposte del ristorante Legacy, un prezioso souvenir: un preludio musicale personalizzato dal pianista della struttura. "Grand Universe Lucca sarà un faro storico che fonde diverse epoche della storia", ha dichiarato Georges Midleje, regional managing director di Shaner Properties in Italia.