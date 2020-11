Arriva The Woodward, il primo all suite di Ginevra

10:27

Aprirà nella prossima primavera The Woodward, nuovo hotel all suite nel cuore di Ginevra che entrerà a far parte della Oetker Collection.

L’hotel, in fase di ampia ristrutturazione curata da Pierre-Yves Rochon, nasce su una struttura a bordo lago realizzata nel 1901 da Francois Durel in stile post Haussmann.



Dietro la facciata storica, gli ospiti potranno trovare interni dove il classico incontra il contemporaneo, con 26 suite che offrono spettacolari vedute sul lago di Ginevra e sul Monte Bianco.



Super stellati i ristoranti, L’Atelier de Joel Robuchonand e Le Jardinier, mentre gli ospiti potranno godere dell’attenzione tipica di Oetker Collection per il wellness grazie a una spa da 1.200 metri quadrati oppure scegliendo trattamenti esclusivi all’interno di sei wellness suite, una delle quali dedicata specificamente alle coppie.