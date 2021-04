Milano, apre a Ca’ Blanca Hotel Corte nel Naviglio il nuovo gastro-bistrot di Carlo Cracco

13:58

‘Carlo al Naviglio’. Questo il nome del nuovo bistrot che lo chef stellato Carlo Cracco aprirà a Milano, all’interno del Ca’ Blanca Hotel Corte nel Naviglio, albergo situato in via Lodovico il Moro 117.

Si tratterà di “un gastro-bistrot in fondo al Naviglio grande in una storica villa del Seicento trasformata in hotel - ha spiegato lo chef a Corriere.it -, con duemila metri quadrati di giardino intorno”.



Il nuovo indirizzo gourmet arricchirà l’offerta gastronomica dell’albergo realizzato dall’imprenditore veneziano Dino Scaggiante. “Stefano Stoppani, manager dell’hotel, lavorava con me da Prck tanti anni fa. Mi ha chiesto se volevo occuparmi dell’offerta gastronomica e ho detto sì, molto volentieri. Il posto è bellissimo e con questo ampio dehors, circa 200 metri quadrati per lato, faremo sin da subito almeno 80 coperti”.



Tra le proposte in menù, piccione in saor, ravioli di genovese, pescato del giorno con burrata di mandorle e il piatto vegetariano ‘l’orto di Carlo’. Ma ci saranno anche proposte di stagione e menù degustazione.