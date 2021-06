Federalberghi Torino: le card turistiche a tariffe agevolate negli hotel

13:39

Turismo Torino e Provincia e Federalberghi Torino uniscono le forze per offrire nuovi servizi ai turisti che visiteranno la città in futuro. In vista di un autunno che potrebbe segnare la ripartenza del turismo, grazie all’appuntamento con le Nitto Atp Finals e con i grandi eventi che tornano a essere in presenza, l’ente di promozione turistica fornisce, alle imprese turistico-ricettive rappresentate dall’associazione di categoria, le Torino+Piemonte Card nella versione 1 giorno.

Nell’ottica di una maggiore digitalizzazione e migliore fruizione della tessera da parte dei turisti, si legge su Hotelmag, le Torino+Piemonte Card verranno emesse sotto forma di qr code e inviate singolarmente alle strutture ricettive associate a Federalberghi Torino che decideranno di aderire. Queste ultime avranno l’opportunità di promuovere la Card, a mero titolo esemplificativo, proponendola in vendita insieme al soggiorno nella propria struttura, inserendola sul proprio sito internet, creando una pagina dedicata, sfruttando i propri canali di comunicazione e social media, proponendola direttamente in reception.



I turisti che arriveranno a Torino potranno trovare tutte le informazioni nelle strutture ricettive coinvolte e acquistare direttamente le Card, riducendo i tempi e beneficiando degli sconti previsti.



“Questo accordo consente di incrementare la vendita delle Torino+Piemonte Card e quindi gli accessi ai nostri musei e permette ai nostri associati di ampliare l’offerta proponendo ai clienti un servizio aggiuntivo, fruibile in modalità smart – afferma Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. Prosegue così il nostro impegno nel rilancio della città e del turismo dopo il drammatico periodo della pandemia. La definizione di accordi e intese con importanti realtà cittadine impegnate nella promozione è uno sforzo che portiamo avanti da tempo e che, a maggior ragione negli ultimi tempi, ha assunto un valore ancora più importante”.



“La Torino+Piemonte Card – sottolinea Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia – è uno strumento prezioso per visitare liberamente la città, e siamo certi che l’accordo siglato con Federalberghi Torino contribuirà a rilanciare l’economia locale strettamente legata alla fruizione culturale e turistica”.