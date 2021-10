St. Regis: 11 nuovi resort sun & sea fra Caraibi, Nord Africa, Medio Oriente e Cina

17:29

St. Regis Hotels & Resorts prevede il raddoppio del suo portfolio di resort entro il 2025 con new entry e debutti fra Caraibi, Nord Africa, Medio Oriente e Asia Pacifico.

“Questo è un momento cruciale per St. Regis poiché prevediamo quasi di raddoppiare il nostro portafoglio di resort esistenti entro il 2025. Le nostre strutture offrono un'esperienza di svago ispirata alle case di vacanza della famiglia fondatrice di St. Regis, gli Astor - dice George Fleck, vice president e global brand leader -. Da Los Cabos a Sanya, da Marrakech alla Riviera Maya, stiamo espandendo il marchio mentre ci impegniamo a fornire esperienze straordinarie nelle destinazioni più amate”.



Questi nuovi attesissimi resort introdurranno lo spirito visionario del marchio, lo stile all'avanguardia e il servizio su misura in alcuni dei mercati più dinamici e avvincenti in tutto il mondo.



Partendo dal Messico, nel 2022 dovrebbe debuttare The St. Regis Kanai Resort e nel 2023 The St. Regis Los Cabos Resort. Situato sulla Riviera Maya, The St. Regis Kanai Resort sarà caratterizzato da un design sofisticato e da viste mozzafiato sull'oceano con 124 camere e suite, oltre a 32 ville esclusive con piscine private. Il St. Regis Los Cabos Resort sarà situato su 33 acri incontaminati a Quivira, Los Cabos. Il resort offrirà 120 camere e 60 residenze, oltre a spa, campo da golf, beach club e tre esperienze culinarie distintive.



In Medio Oriente, il marchio prevede di aumentare la sua presenza in Qatar con l'apertura prevista all'inizio del 2022 di The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl, che presenterà un'architettura di stile andaluso e arabesco e offrirà viste sul Golfo arabico.



Continua l’attenzione per i Caraibi: nel 2024 il brand debutterà ad Aruba con The St. Regis Aruba Palm Beach Resort, così come nella Repubblica Dominicana con l'attesissima apertura di The St. Regis Cap Cana Resort.



Nuovo ingresso anche in Oman nel 2024 con The St. Regis Al Mouj Resort a Muscat, e nello stesso anno prevede il debutto del The St. Regis Sanya Haitang Bay Resort a Sanya, la punta più meridionale di Hainan in Cina.



Inoltre, nel 2025 è previsto il debutto del St. Regis Marrakech Resort.