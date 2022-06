Sandals Resorts, estate tra debutti e conferme

08:47

"Riprende a pieno ritmo il piano di sviluppo di Sandals Resorts, che per la prima volta sceglie un'isola non anglofona per la sua espansione. Stiamo parlando di Curaçao, dove il 1 giugno ha aperto le sue porte il Sandals Royal Curaçao, che segna il debutto della società di resort 'Luxury Included' nei Caraibi olandesi. "È il nostro fiore all'occhiello - osserva Christian Casagrande, Sales Manager Southern Europe di Sandals Resorts -, perché sposa perfettamente il contatto con la natura con l'esperienza del resort ed è vicino al gusto europeo. Ci aspettiamo un ottimo riscontro dal mercato italiano". Mercato che, pur partito in ritardo rispetto ad altri, sta registrando un rimbalzo per certi versi inatteso: "Quello italiano è da sempre uno dei bacini principali in Europa" sottolinea Casagrande...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)