Palazzo Marini a Roma entra in Four Seasons Hotels & Resorts

15:09

Palazzo Marini, edificio storico situato nel centro di Piazza San Silvestro a Roma, è in fase di riqualificazione e verrà riproposto come hotel Four Seasons.

La proprietà, che è stata recentemente acquistata dal gruppo immobiliare Fort Partners Puerto Rico Llc per circa 168 milioni di dollari, sarà ristrutturata in modo da rendere "omaggio alla sua storia, arricchendola con un'estetica contemporanea".

Come riportato da Travel Weekly, Fort Partners fornirà in una seconda fase ulteriori dettagli relativi al progetto. Il portafoglio italiano di Four Seasons Hotels & Resorts comprende attualmente proprietà a Firenze, Milano e in Sicilia. Inoltre, Four Seasons gestirà anche un resort sul mare in Puglia e prenderà la gestione dell'hotel Danieli a Venezia nel 2025.