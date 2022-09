Imposta di soggiorno, entro il 30 settembre la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate

13:29

Tutti gli operatori della ricettività che riscuotono la tassa di soggiorno sono tenuti da quest'anno a presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate segnalando l'importo incassato. La scadenza da rispettare è quella del 30 settembre 2022, termine per inviare la comunicazione relativa al 2020 e al 2021.

La dichiarazione va effettuata online sul sito dell'Agenzia, compilando la modulistica dell'area riservata. L'obbligo vale per tutti i gestori di strutture ricettive: titolari di alberghi, case vacanza, b&b professionali e non, affittacamere e anche mediatori che gestiscono portali di locazioni turistiche. A partire dal 2023 la dichiarazione di quanto riscosso nell'anno precedente dovrà essere effettuata entro il 30 giugno.



Un adempimento che riguarda tutti

"Si tratta di un nuovo adempimento che - sottolinea Federico Traldi, presidente Albaa e vicepresidente Federalberghi Extra - riguarda tutti gli operatori della ricettività, compresi quelli dell'extralberghiero e i titolari di attività non professionali. Da ricordare, poi, le sanzioni che, per omessa o imperfetta comunicazione, vanno dal 100 al 200% dell'importo dovuto".

Amina D'Addario