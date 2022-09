Hyatt cresce in Medioriente, tutte le new entry nella regione

09:21

Saranno sette i nuovi hotel che, entro la fine del 2025, andranno ad arricchire la pipeline di Hyatt Hotels Corporation in Medioriente. La prima delle due new entry, in lista nel 2022, è il Grand Hyatt Kuwait, già parzialmente aperto ma pienamente operativo entro la fine dell’anno. Questo progetto rappresenta il debutto del brand Grand Hyatt nel Paese. L’altro lancio imminente è l’esordio del brand di lusso e lifestyle Andaz in Qatar, con l’apertura – prevista per il quarto trimestre del 2022 – dell’Andaz Doha, un hotel di 318 camere.

"Un mercato chiave per il gruppo"

“Il Medioriente è un mercato chiave per il nostro gruppo - spiega Ludwig Bouldoukian, regional vice president per lo sviluppo in Medioriente e Africa di Hyatt International – e la domanda è in crescita continua. La diversità dei marchi Hyatt, racchiusi nel programma fedeltà World of Hyatt, ci consente di intercettare i bisogni di una grande varietà di viaggiatori in tutta la regione”.



Entro la fine del 2025, spiega TopHotelNews, Hyatt aumenterà inoltre di oltre l’80% la disponibilità di camere in Arabia Saudita inaugurando il Park Hyatt Riyadh Diriyah Gate, il Grand Hyatt The Red Sea con 430 camere e il Miraval The Red Sea, il primo albergo del brand di luxury wellness al di fuori degli Stati Uniti. Questa espansione in Arabia Saudita si aggiunge all'attuale portafoglio di sei hotel, tra cui Hyatt Regency Riyadh-Olaya, l’Hyatt Place Riyadh Al Sulaimania e l’Hyatt House Jeddah Sari Street.

Al momento il portafoglio del gruppo include nella regione 28 hotel.