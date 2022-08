Hyatt Hotels Corporation: utili in netto rialzo nel secondo trimestre

16:54

Hyatt Hotels Corporation nel secondo trimestre del 2022 ha registrato un utile netto di 206 milioni di dollari, un risultato più che positivo soprattutto se confrontato con le perdite da 9 milioni portate a casa durante lo stesso periodo dello scorso anno. Cresce anche il valore dell'Ebitda rettificato, passato da 55 milioni di dollari a 255 milioni.

Come riporta travelpulse.com, il ceo Mark Hoplamazian intende continuare la trasformazione del business. Le prospettive per il futuro, grazie a una continua espansione della domanda, sono ottimistiche tanto da far parlare di un RevPAR (revenue per available room) destinato a incrementarsi, nei restanti mesi del 2022, di un 55-60% rispetto al 2021 restando sotto di appena 4-9 punti percentuali se comparato col 2019.