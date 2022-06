13:01

Il modello degli all-inclusive di lusso è destinato a crescere in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. A pensarla così l’amministratore delegato di Hyatt Hotels Corp., Mark Hoplamazian, che ha spiegato come quella degli all-inclusive sia una “opportunità globale” che potrebbe guadagnare terreno non solo negli Stati Uniti, ma anche in tutta Europa.

Ed è proprio nel Vecchio Continente che il gruppo intende sviluppare nuovi progetti: “Ora - conferma il ceo - ci stiamo espandendo negli all-inclusive di lusso attraverso la nostra Amr Collection e i brand Ziva e Zilara, e stiamo estendendo il format anche in Medioriente. L’obiettivo finale è di esportarlo in tutta l’Asia".



Hyatt, spiega Travel Weekly, ha già fatto progressi significativi nel settore dei resort di lusso stringendo una partnership con Playa Hotels & Resorts nel 2013 e acquisendo Amr Collection lo scorso anno, in concomitanza con l’acquisto di Apple Leisure Group.