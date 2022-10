Hilton rafforza il presidio su Roma: aperto il nuovo Hampton by Hilton

09:49

La sua anima è business ma, grazie alla sua vicinanza a Roma e alla posizione strategica vicino all’autostrada, ben si adatta alle esigenze della clientela leisure. Stiamo parlando dell’Hampton by Hilton Rome North Fiano Romano, l’ultima new entry del gruppo nella Capitale che porta a otto le strutture Hilton a Roma.

Situato a pochi minuti dall'uscita Roma Nord dell'autostrada A1, ha 103 camere, il wi-fi gratuito in tutte le aree e un centro business aperto 24 ore su 24, con sale meeting caratterizzate da spazi flessibili. La lobby dell’hotel è un ampio spazio aperto dove gli ospiti possono riunirsi per socializzare e rilassarsi in qualsiasi momento della giornata. Completano l’offerta un centro fitness Technogym e l’Hampton Lobby Restaurant & Bar, aperto anche ai clienti esterni 7 giorni su 7.



Hampton by Hilton North Rome Fiano Romano fa parte di Hilton Honors, il programma di fidelizzazione degli ospiti per i 18 diversi brand. I soci, che prenotano direttamente attraverso i canali Hilton preferiti, hanno accesso a vantaggi immediati, tra cui un sistema di pagamento flessibile che consente loro di scegliere quasi tutte le combinazioni di punti e denaro per prenotare un soggiorno, uno sconto esclusivo, la connessione Wi-Fi standard gratuita e un accesso alla App Hilton Honors.