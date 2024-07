La nuova proposta in Sicilia: il trekking sul sentiero dei briganti

San Mauro Castelverde, Gangi, Sperlinga, Nicosia, Troina, Capizzi e Cesarò. Sono solo alcune delle principali località dell’entroterra siciliano ad essere attraversate da una nuova proposta turistica: il sentiero dei briganti maurini. Si tratta di un percorso storico che va dai primi anni dopo l’Unità d’Italia fino all’assedio di Gangi del 1926.

La proposta è stata inserita all’interno di una guida, realizzata da Vincenzo Asero e Giovanni Nicolosi e finanziata dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Catania.

Oltre un centinaio di chilometri da percorrere a piedi, in un percorso storico e naturalistico che punta a far conoscere e scoprire i luoghi meno noti della Sicilia, ma anche episodi e personaggi legati dalle vicende dei famigerati briganti maurini. La fama di questi banditi, che funestarono gran parte della Sicilia nella seconda metà dell’Ottocento, arrivò ovunque e anche il The New York Times, ad inizio del secolo scorso, si occupò di loro in più di un articolo.