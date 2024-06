Tornerà in pista, come sempre. Alitalia la ritroveremo presto in giro per il mondo con il suo vecchio brand. La notizia era circolata altre volte, ma ora a pochi giorni dal via libera ufficiale all’intesa Ita-Lufthansa tutto sembra andare in questa direzione.

I tedeschi hanno valutato che il marchio Ita su corto e medio raggio può funzionare, però per quanto riguarda i voli a lungo raggio le vecchie insegne Alitalia farebbero molto comodo.

In questi mesi di lunghe trattative a Francoforte hanno più volte organizzato sondaggi a tutti i livelli per comprendere la validità e la forza di Ita. Sappiamo bene che il grande interesse di Lufthansa parte da slot ad alta remunerazione su Linate e da un piano di espansione su Fiumicino. L’intesa darebbe forza al gruppo Lufthansa nel sud Europa e per questo in Air France hanno sempre visto male questa partnership. In un’ultima analisi, i sondaggi hanno evidenziato che fare risplendere ancora Alitalia su un network a lungo raggio darebbe una spinta all’immagine e soprattutto alle vendite.