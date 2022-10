Six Senses: prima apertura nell'Africa subsahariana con un resort alle Cascate Vittoria

11:48

Six Senses prepara il debutto nell’Africa subsahariana con un resort che sarà posizionato sulla Princess Elizabeth Island, situata a poca distanza dalle Cascate Vittoria. Un complesso che si inserisce all’interno del progetto The House of Chinhara, volto a risollevare il turismo nel Victoria’s Falls National Park.

Il resort sarà composto da 22 lodge con terrazze private e 15 deluxe con piscine sospese. I servizi includono un ristorante rialzato e lounge, ristoranti di specialità e braai bar e bar panoramico al tramonto.Le strutture spa e benessere del Six Senses comprenderanno quattro sale per trattamenti, una palestra, una terrazza per lo yoga, piscine calde all'aperto, una sauna panoramica e un negozio di vendita al dettaglio e concept store integrato.