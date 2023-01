Il gruppo Accor cresce in Thailandia, partnership con Awc per gli hotel lifestyle

15:52

Il Gruppo Accor ha appena firmato un accordo con il gruppo immobiliare Asset World Corporation (Awc) per lo sviluppo di oltre 1.000 camere in diverse strutture a marchio Accor in tutta la Thailandia.

“L’obiettivo - spiega a TopHotelNews Wallapa Traisorat, ceo e presidente di Awc - è di espandere il nostro portafoglio in località strategiche in tutto il territorio del Paese, portando più hotel a marchio Accor”.

Nell'ambito della partnership, le oltre 1.000 camere in fase di sviluppo includono brand del settore lusso e lifestyle quali Fairmont, Fairmont Residences e MGallery in destinazioni turistiche chiave.