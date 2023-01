L’Arabia Saudita punta sugli affitti brevi e lancia il suo Airbnb

11:50

In Arabia Saudita si apre una nuova era. Pochi giorni fa Ahmed Al Khateeb, ministro del Turismo, ha approvato una normativa che consentirà ai cittadini sauditi di erogare servizi ricettivi extralberghieri sul modello di Airbnb tramite un portale locale creato ad hoc.

Questa mossa si inserisce nel piano di sviluppo della Vision 2030, che vuole posizionare il Paese nella top five del turismo globale.



I sauditi che vorranno avviare il loro business tramite la nuova piattaforma di affitti brevi dovranno richiedere un permesso specifico e presentare una copia dell'atto di acquisto della proprietà o eventualmente un contratto di regolare locazione. Le varie soluzioni disponibili saranno poi pubblicizzate attraverso un fornitore ufficiale di servizi turistici in linea con la regolamentazione del ministero, così da mostrare agli utenti i prezzi degli alloggi (tasse incluse).



Come riporta thenationalnews.com, la nuova legge porterà a un'espansione dell'hospitality in Arabia Saudita aumentando le opzioni per i turisti. G. G.