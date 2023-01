Il record di Hyatt: 117mila camere in pipeline quest'anno

12:06

Una pipeline da 117mila camere. La cifra record è di Hyatt, che sta mettendo in atto un piano di investimenti straordinario e focalizzato sull’alto di gamma, dal momento che una struttura su quattro del gruppo è classificata come lifestyle hotel.

Uno dei driver fondamentali per la crescita è l’imminente acquisizione asset-light del marchio e della piattaforma di management di Dream Hotel Group, che dovrebbe portare dent sotto la bandiera Hyatt brand di hotel lifestyle quali i Dfream Hotel, glli Unscripted Hotel e le strutture The Chatwal.

L’accordo rafforzerà la presenz di Hyatt in destinazioni strategiche degli Stati Uniti, tra cui Las Vegas e New York City, ma anche ai Caraibi e a Doha.



I marchi a maggiore sviluppo

Tra i brand già consolidati del gruppo Hyatt uno di quelli a maggiore crescita nei prossimi mesi sarà Park Hyatt che, come spiega TopHotelNews, si arricchirà di nuove strutture in Europa, ad esempio con il Park Hyatt London River Thames, e in Africa, dove ristabilirà la sua presenza in Sudafrica con Park Hyatt Johannesburg alla fine del 2023 e farà il suo ingresso in Marocco con Park Hyatt Marrakech. Il marchio si espanderà anche nella regione Asia Pacifico con Park Hyatt Taipei, la capitale di Taiwan, Park Hyatt Kuala Lumpur in Malesia e Park Hyatt Phu Quoc, in Vietnam, nel 2024.



Nuovi mercati anche per il marchio Andaz, che approderà in Qatar quest’anno e in Thailandia con Andaz Pattaya Jomtien Beach. In Cina Andaz Macau sarà all’interno del Galaxy International Convention Center e sarà il più grande hotel Andaz del mondo, con più di 700 camere e suite.



“Da cinque anni siamo il gruppo a maggiore crescita globale – sottolinea Jim Chu, executive vice president e chief growth officer di Hyatt – e i proprietari vogliono lavorare con noi per la nostra esperienza e il posizionamento ottimale nel settore. Abbiamo una visione globale, ma siamo abbastanza agili da creare relazioni personali, attingere alle nostre esperienze e guidare con empatia lo staff e il management delle strutture del nostro gruppo”.