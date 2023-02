Il Grand Hotel Convento di Amalfi entra in Anantara

11:50

Minor Hotels aggiunge una nuova struttura di pregio al suo portfolio: nella primavera del 2023 il Grand Hotel Convento di Amalfi passerà dal brand Nh Collection al brand di lusso Anantara, entrambi appartenenti al Gruppo internazionale Minor Hotels.

Lo storico albergo della Costiera Amalfitana - che si trova all’interno di un ex convento dei frati Cappuccini del XIII secolo, arroccato su una scogliera a 80 metri sopra alla città di Amalfi - sarà restaurato e riportato al suo splendore originale, con le camere completamente rinnovate, così come i ristoranti e la nuova Spa.



Durante la ristrutturazione, le camere e gli spazi comuni del nuovo hotel Anantara ad Amalfi saranno rinnovati, mentre la chiesa tardo-barocca che occupa la proprietà verrà sottoposta a un restauro conservativo dell'altare in marmo e del pavimento in maiolica. Per mantenere continuità con il patrimonio storico dell’edificio, le 52 camere e suite vedranno preservati i pavimenti in piastrelle, i soffitti a volta e le pareti imbiancate a calce.

Le suite conserveranno le terrazze con piccole piscine e ampie vedute sulla Costiera, mentre la zona del resort con la piscina sarà ridisegnata con arredi su misura e arricchita da un innovativo progetto di Pizzeria Gourmet.



Il ristorante Dei Cappuccini continuerà a proporre la cucina e i sapori della tradizione Mediterranea con lo chef Claudio Lanuto. Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi offrirà anche una nuova Anantara Spa. "Nel nostro progetto di espansione in Europa, siamo entusiasti di poter presto accogliere gli ospiti di Anantara in una delle località più iconiche d'Italia - ha commentato Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels -. Seguendo rigorose linee guida di conservazione storica, stiamo prestando una grande attenzione al restauro di questa affascinante struttura che vanta 800 anni di storia. Allo stesso tempo, aggiungeremo un tocco contemporaneo alle camere e alle aree comuni”.



Anantara Grand Hotel Convento di Amalfi è il secondo Anantara in Italia dopo la recente apertura di Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, e l'ottava proprietà in Europa.

L’indotto sarà forte anche per l’intera zona: grazie al progetto, sono previste decine di nuove assunzioni, sia stagionali che non, che daranno l’opportunità di confrontarsi con una nuova realtà internazionale e dinamica, oltre che favorire una maggiore occupazione sul territorio.