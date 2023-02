Hotel e prevenzione incendi: nel Milleproroghe estesi i tempi per l’adeguamento

13:27

Un emendamento al decreto “milleproroghe”, approvato in Senato, stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, potranno completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.

La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2023 sia stata presentata, al Comando dei vigili del fuoco, una Scia parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la... (continua a leggere su HotelMag)