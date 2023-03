Romantik in Spagna, new entry a Maiorca in un'antica tenuta

13:26

“È uno dei luoghi più belli di Maiorca”. Queste le parole di Thomas Edelkamp, ceo di Romantik hotels & Restaurant, nel visitare la new entry Romantik: l’hotel premium Principal Son Amoixa, sull’isola di Maiorca, ricavato in una finca del XVI secolo e che vanta un ristorante gourmet.

La struttura, a 45 minuti di auto dall'aeroporto della capitale Palma di Maiorca, è circondata da un giardino mediterraneo con una grande piscina e alberi e, pur vantando secoli di storia, è dotata di camere moderne e lussuose. In tutto sono 16, nove delle quali doppie, tre junior suite e tre suite, ma è anche disponibile anche un appartamento esclusivo.



Tre spiagge sabbiose - Cala Romántica, Cala Anguila e Cala Mandía - sono raggiungibili in pochi minuti d’auto e i golfisti hanno cinque campi tra cui scegliere a soli 15-30 minuti di auto. La posizione è ideale anche come punto di partenza per varie escursioni ed esplorazioni dell'isola.



I Romantik Hotels & Restaurants sono quasi 200 in sette Paesi europei e vanno dalle locande di campagna di alta qualità alle case benessere uniche e agli hotel di lusso di 'Pearls by Romantik'.