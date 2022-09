Romantik Hotels: “Stagione soddisfacente grazie ai mercati esteri”

di Stefania Galvan

15:09

Una stagione soddisfacente, quella dei Romantik hotel italiani. A confermarlo Alessandro Dal Corso, presidente della delegazione italiana della Romantik Hotels & Restaurants (nella foto): “Non possiamo vantare i dati dello stesso periodo 2021, perché quest’anno i confini nazionali sono stati riaperti, dopo le restrizioni del Covid, e molti italiani hanno ricominciato a viaggiare all’estero”.

“Tuttavia – aggiunge Angelika Stafler del Romantik Hotel Stafler di Vipiteno e rappresentante insieme a Dal Corso delle Case italiane che fanno parte della Cooperazione – se per alcune strutture i mesi di giugno e luglio sono partiti un po’a rilento, ad agosto abbiamo registrato ovunque il tutto esaurito”.



Il ritorno degli ospiti internazionali

A rafforzare la componente italiana i Paesi di lingua tedesca: Germania, Austria e Svizzera. Ma non solo: “Quest’anno - aggiungono i due manager - diverse strutture hanno però accolto gli americani, tornati nel Belpaese”.

Per gli hotel italiani il tasso di occupazione media si attesta intorno a una media dell’80%: “Hanno performato bene sia gli hotel dell’Alto Adige vicini ai più importanti paesi come Vipiteno, Bolzano e Merano - specifica Dal Corso -, sia quelli vicini alle città d’arte: Venezia, Brescia, Firenze e Treviso”.



Due new entry

Gli hotel italiani sono ora 11 di cui 7 in Alto Adige, 2 in Veneto, uno in Lombardia e una in Toscana. “Ci saranno due nuovi ingressi italiani, ma non possiamo anticipare ancora in nomi - anticipa Angelika Stafler -. Ogni anno la centrale di Francoforte propone novità, sia dal punto di vista del marketing sia per rimanere al passo delle continue evoluzioni dal punto di vista digitale, ma se ne parlerà a ottobre durante il Meeting di Francoforte, momento cruciale di dialogo e confronto tra i 200 albergatori e il board della direzione”.