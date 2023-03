Cdp per il settore alberghiero: “Crediamo nelle località secondarie”

15:56

Sono le località secondarie al centro degli interessi di Cassa Depositi e Prestiti, che crede nel potenziale inespresso di territori ancora sottovalutati dal turismo. “Il nostro obiettivo – ha spiegato Chiara Caruso, Head of National Tourism Fund di Cdp Real Asset SGR SpA al convegno alla Bocconi organizzato in collaborazione con Confindustria Alberghi - è sostenere il territorio, l’italianità, i gestori”.

Inizialmente focalizzata sul turismo di lusso, Cdp dopo la pandemia ha cambiato direzione: “Ci siamo resi conto che non c’è bisogno di noi per sostenere il settore luxury, che è ben presidiato. Gli investitori del lusso ci sono e non è nostro compito fare concorrenza a questo tipo di mercato. Allora ci siamo spostati nel comparto dell’ospitalità urbana delle città secondarie, con l’obiettivo di creare un prodotto alberghiero che porti il turismo in quelle aree dove ancora non c’è o non è sufficientemente supportato. Siamo un fondo immobiliare, possiamo aiutare i gestori sia nella riqualificazione dell’immobile, sia nella loro crescita strategica”.



Cdp dà anche la possibilità ai gestori, con una clausola di riacquisto, di ricomprarsi i muri degli asset che hanno venduto alla stessa Cdp “allo stesso prezzo a cui noi li abbiamo acquistati”.



Ai gestori si consiglia un reinvestimento dei proventi: “Con la liquidità che arriva dal nostro acquisto dell’immobile – spiega Caruso – viene richiesto al gestore che i proventi vengano utilizzati per la riqualificazione dell’asset o per espandere la propria linea di business con l’acquisizione di nuove gestioni”.

