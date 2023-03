IHG accelera nelle Americhe: tutti i dettagli dello sviluppo

09:21

Continua la crescita di IHG Hotels & Resorts nel continente americano. “Nel nostro portafoglio globale - spiega Elie Maalouf, ceo per le Americhe di IHG Hotels & Resorts - le strutture americane sono 4.300 su un portafoglio globale di 6.100, in un gruppo che include 18 marchi tra quellio nuovi e quelli iconici”.

I marchi a maggiore espansione

Tra i brand a maggiore espansione c’è Holiday Inn Express, con 110 hotel che si sono aggiunti al marchio. Anche Holiday Inn sta vivendo uno sviluppo imponente, con 62 new entry e 50 proprietà in ristrutturazione, mentre un altro tra i brand a maggiore crescita è avid hotels, che quest’anno accoglierà nell’area il suo sessantesimo albergo, con una pipeline americana di oltre 140 strutture.



Tuttavia lo sviluppo nel continente, spiega TopHotelNews, riguarda tutti i marchi del gruppo, compresi quelli di alta gamma. È il caso del brand Atwell Suites, che ha aperto i suoi primi due hotel nel 2022 e ora ha 11 new entry previste nelle Americhe. Sono, invece, 142 le strutture in pipeline sotto l’insegna Staybridge Suites, mentre il marchio Candlewood Suites è destinato ad aumentare il proprio portafoglio di un terzo, con 124 hotel pianificati.



Gli hotel Voco sono il marchio premium in più rapida crescita di IHG, avendo aperto più di 10mila camere in 18 paesi entro cinque anni dal lancio. Crowne Plaza Hotels & Resorts, invece, aumenterà del 26% nel continente, con 20 proprietà ultimate entro il 2023, mentre EVEN Hotels è sulla buona strada per raddoppiare la sua presenza nelle Americhe, con 10 hotel in cantiere.



Il gruppo vedrà anche una crescita in tutto il suo portafoglio di lusso e lifestyle. Six Senses Hotels Resorts & Spas, ad esempio, si arricchirà di otto new entry che portano la sua pipeline globale a 38 unità. Regent Hotels & Resorts, invece, farà debuttare il suo primo hotel nelle Americhe quest’anno, espandendo la sua collezione globale a 19 strutture aperte e in fase di pipeline, mentre InterContinental Hotels & Resorts ha 90 hotel in cantiere, di cui 10 nelle Americhe.