‘Mai uguali, sempre unici’: al via la nuova campagna Best Western

11:45

Best Western rilancia con una nuova campagna, on air fino al 29 aprile, dal claim ‘Mai uguali, sempre unici’, che verrà proposta su tv, radio, digitale e cinema.



“Con questa campagna rafforziamo la promessa di brand: un’accoglienza curata e attenta in ogni location dove i molteplici servizi e la differente personalità di ogni struttura caratterizzano e rendono unico ogni soggiorno - dichiara Sara Digiesi (nella foto), chief executive officer di BWH Hotel Group Italia -. Il piano media crossmediale ci consente il massimo della copertura e la riconferma della partnership con Rai poggia sugli ottimi riscontri ottenuti nelle precedenti stagioni”.



Il piano per la tv con Rai prevede oltre 550 passaggi per un totale superiore ai 50 milioni di contatti lordi.

Per il circuito Cinema, gestito da Rai Pubblicità, sono previsti 723 schermi nei centri città di tutta Italia in cui gireranno gli spot di 15 secondi in posizioni Top e Premium fino 600 mila spettatori.

In radio i passaggi saranno 1.100 per 115 mio contatti lordi.



Per il digital, sono pianificate oltre 11 milioni di impression su Youtube, Spotify, TikTok e la nuova opportunità di pianificazione offerta da Netflix.