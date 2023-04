Quinta stella per l’NH Collection Firenze Palazzo Gaddi

16:26

Firenze si fregia di un altro indirizzo di pregio. L’NH Collection Firenze Palazzo Gaddi ha ottenuto la quinta stella.

Il passaggio di categoria arriva dopo un’importante operazione di upgrade, che ha interessato la struttura e i suoi servizi.



Agli standard Brilliant Basics, che già caratterizzano il brand NH Collection, si sono aggiunti dettagli differenzianti, come l’ampliamento e il perfezionamento dello staff, il restauro e la conservazione delle architetture storiche e la particolarità dell’offerta ristorativa.



“NH Collection Firenze Palazzo Gaddi è ora un hotel 5 stelle – commenta Marco Gilardi, senior operations director Italy & Usa -, siamo estremamente orgogliosi di questo importante traguardo. Per noi, Firenze è una piazza strategica e l’hotel del brand NH Collection è una struttura perfetta per ospitare turisti leisure ma anche business. Inoltre, la città rappresenta una destinazione chiave per il turismo internazionale in Italia: ottenere la quinta stella con il nostro NH Collection Firenze Palazzo Gaddi ci permette di rendere ancora più distintiva la nostra offerta nel panorama dell’hospitality fiorentina e italiana in generale, in una delle strutture più rappresentative del brand NH Collection in tutta Italia.”



L’albergo conta 86 camere, progettate singolarmente per conservare il carattere e il nobile spirito della storia rinascimentale della struttura. Distribuite su sei piani, le stanze offrono un mix autentico di arredi d’epoca, uniti alle funzionalità contemporanee.