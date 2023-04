09:59

Trend di prenotazioni all’insegna del più per CDSHotels, che nel solo week-end di Pasqua ha segnato un aumento del fatturato del 30%, rispetto al 2022.

Dopo aver chiuso l’anno con un +39% rispetto al 2021, CDSHotels rileva proiezioni positive per la nuova stagione estiva e, all’11 aprile, segna un aumento, rispetto al pari periodo del 2022, di circa il 35%. Anche i mercati esteri crescono di circa il 35%.



Fra gli hotel più richiesti dal mondo Mice, sale sul podio CDSHotels Terrasini - Città del Mare. Grazie ai suoi spazi versatili e dotati delle migliori tecnologie, alle ampie aree comuni e spazi esterni e alla sua posizione privilegiata a pochi minuti dall’aeroporto, CDSHotels Terrasini-Città del Mare riesce ad accontentare la clientela.



“A pochi minuti dall’aeroporto di Palermo, CDSHotels Terrasini – Città del Mare è un hotel storico divenuto punto di riferimento per clienti italiani e stranieri che ne apprezzano la posizione a picco sul mare, il contesto verde in cui è inserito e l’elevata qualità e varietà di servizio offerta. La struttura, che conta oltre 800 camere, registra riempimenti elevati tanto che, all’11 aprile rispetto alla stessa data del 2022, segna un +30% di previsione di fatturato e un amento del mercato estero di circa il 52%” commenta Ada Miraglia (nella foto), direttore commerciale CDSHotels.