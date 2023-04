Italianway e UpTown: partnership per la gestione degli affitti brevi a Milano

15:05

Entra nel vivo la sinergia tra Italianway e UpTown per la gestione degli affitti brevi a Milano. "Chi ha investito in UpTown in questi anni - riporta una nota della società - ha visto un incremento del valore del proprio appartamento del 35-40%".

Italianway si ocuperà per conto del proprietario di tutte le fasi della gestione dell'immobile, dalla promozione online fino agli incassi; la società agisce infatti da sostituto d'imposta.



“I proprietari che scelgono di affidare la propria casa bene-rifugio ad Italianway - commenta Michele Fionda, a.d. di Italianway Property Management - sanno che verrà gestita nel pieno rispetto di tutti gli adempimenti che il sistema normativo e fiscale prevedono; certamente puntano a trarne il massimo del guadagno ma il rapporto di fiducia che si crea con noi è altrettanto fondamentale".